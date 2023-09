Dix ans après l'idée d'Elon Musk, les projets d'Hyperloop avancent au ralenti

10 ans après l'émoi et les promesses, que reste-t-il de l'Hyperloop ? En 2013, des ingénieurs du monde entier bouillonnaient sur cette idée folle : faire circuler des navettes dans un tube sous vide... à 1 200 km/h. Etait prévu, dès 2030, que les premières lignes Hyperloop transportent du fret, et même des voyageurs. Signe qui aurait pu soulever l'inquiétude, Elon Musk – pourtant à l’origine de l'idée – s’en est rapidement désintéressé. Au point que certains médias américains n’ont pas hésité à affirmer que le milliardaire américain n’avait qu’un but : ralentir la construction d’une ligne TGV en Californie. Reste que nombre de projets sont toujours en cours, un peu oubliés et encore loin d'aboutir.

