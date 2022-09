Deux ingénieurs français remportent le James Dyson Award pour leur ustensile de cuisine réparable

Un mousseur, un fouet, un pilon. Mais aussi un mixeur, un râpeur, un broyeur, et même un hachoir et un éminceur. Ce ne sont pas huit outils de cuisine différents, mais les huit embouts de l’appareil multifonction conçu par la start-up Nobsolete. Celle-ci vient de remporter la 23e édition du James Dyson Award, réservé aux jeunes ingénieurs, avec une idée en apparence simple : créer un outil de cuisine réparable. «On voulait améliorer la réparabilité des objets, et en examinant les produits électroniques chez nous, on s’est rendu compte que l’électronique de cuisine était le plus sensible à la casse», résume Nathan Hubert, cofondateur avec Mano Silberzahn de la société. Tous deux sont âgés de 23 ans seulement et sont diplômés de l’école de design Strate, à Paris.

