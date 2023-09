Détective privé : missions, compétences et tarifs

Qu’est-ce qu’un détective privé ?

Le détective privé aussi désigné « enquêteur de droit privé », ou « agent de recherches privées » selon l'appellation officielle, est un professionnel du droit, formé pour recueillir des informations, rassembler des preuves et résoudre des problématiques liées à des affaires civiles, criminelles, commerciales ou personnelles.

Dans certains pays, le métier est proscrit, dans d’autres, il est règlementé. En France, l'activité est strictement encadrée et réglementée : formation et diplôme obligatoire, enquête de moralité, puis délivrance d'un agrément et d'une autorisation par le ministère de l'Intérieur, qu'il faut par la suite renouveler tous les 5 ans. La profession possède également son propre code de déontologie, intégré au Code de la Sécurité Intérieure (CSI).

Quelles différences avec la police ?

Les policiers sont des agents de l'État et ont des pouvoirs légaux pour enquêter sur les crimes, effectuer des arrestations, collecter des preuves et maintenir l'ordre public. Ils sont soumis à des règles et à des protocoles stricts.

Le détective privé, lui, est un professionnel indépendant. Il travaille pour des clients privés ou des entreprises et n'a pas de prérogative de puissance publique. Son autorité est limitée aux enquêtes civiles et à la collecte d'informations pour ses clients.

Les détectives privés doivent respecter toutes les lois en vigueur, y compris les lois sur la vie privée, la surveillance et la collecte de preuves. Ils ne peuvent pas commettre d'actes illégaux ou non éthiques pour obtenir des informations.

Pourquoi recourir à un détective privé ?

Les entreprises ou les particuliers peuvent faire appel à un enquêteur privé pour diverses raisons, car leurs compétences et leurs services sont utiles dans de nombreuses situations. Voici quelques-unes des raisons courantes pour lesquelles un détective privé peut être missionné :

Affaires conjugales et infidélité : les conjoints ou les partenaires engagent parfois des détectives pour enquêter sur des suspicions d'infidélité afin de recueillir des preuves tangibles en vue d'une éventuelle séparation ou de litiges de divorce. Recherche de personnes disparues : les détectives privés peuvent être chargés de localiser des personnes disparues, que ce soit des amis, des membres de la famille ou des débiteurs. Vérification des antécédents : les employeurs et les particuliers peuvent embaucher des détectives pour effectuer des vérifications d'antécédents sur des individus, notamment pour des embauches, des locations de propriétés ou des rencontres en ligne. Enquêtes sur les fraudes et les vols : les entreprises font appel à des détectives privés pour enquêter sur des cas de fraude interne ou externe, de vols ou de détournements de biens. Litiges civils : dans le cadre de litiges civils, les avocats peuvent embaucher des détectives privés pour recueillir des preuves ou des informations pertinentes pour leur affaire. Protection de la propriété intellectuelle : les entreprises peuvent solliciter les services de détectives privés pour enquêter sur des violations présumées de droits de propriété intellectuelle, telles que la contrefaçon de produits. Affaires de droit de la famille : les détectives privés peuvent être mandatés dans des affaires de garde d'enfants, de pensions alimentaires et d'autres litiges liés au droit de la famille. Recherche d'héritiers ou de bénéficiaires de polices d'assurance : les détectives privés peuvent être chargés de retrouver des héritiers ou des bénéficiaires de polices d'assurance non réclamées.

Il est important de noter que, quel que soit l'objectif de leur mission, les détectives privés doivent toujours opérer dans le respect de la loi et de l'éthique professionnelle. Leur travail consiste à recueillir des informations légales et pertinentes pour leurs clients.

Comment choisir un détective privé ?

Choisir un détective privé en France, ou dans tout autre pays, est une décision importante qui nécessite de la prudence et de la recherche. Voici quelques étapes à suivre pour faire votre choix :

Légalité de l'agence : Vérifiez que l'agence de détectives privés que vous envisagez d'engager est légalement enregistrée et autorisée à exercer en France. C'est le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) qui délivre ces autorisations. Demandez à voir leur carte professionnelle et leur numéro d'agrément, et assurez-vous qu'il est valide (il est possible de le vérifier facilement sur le site web du CNAPS). Recherchez des références et des recommandations : Demandez des recommandations à des amis, à des membres de la famille ou à des collègues qui ont peut-être déjà eu recours à un détective privé. Les références personnelles sont souvent précieuses. Expérience et formation : Assurez-vous que le détective privé que vous envisagez d'engager détient une expérience significative dans le domaine de votre enquête spécifique. Demandez des informations sur leur formation, leur expertise et leurs antécédents professionnels. Consultez les avis en ligne : Recherchez des avis en ligne sur le cabinet ou le professionnel que vous envisagez d'engager. Les commentaires des clients précédents peuvent vous donner une idée de leur qualité de service. Entretien personnel : Rencontrez le détective en personne ou par téléphone pour discuter de votre cas. Posez des questions sur leur approche de l'enquête, les coûts associés et le délai estimé pour terminer le travail. Tarifs et frais : Demandez un devis détaillé et transparent, y compris les frais de consultation, les coûts horaires, les frais de déplacement et tout autre coût potentiel. Assurez-vous de comprendre la structure tarifaire. Confidentialité et éthique : Assurez-vous que le détective privé est engagé à respecter la confidentialité de votre affaire et à respecter les lois et les réglementations professionnelles. Contrat écrit : Avant de commencer l'enquête, assurez-vous d'avoir un contrat écrit qui détaille les termes et les conditions de l'engagement, y compris les objectifs de l'enquête, les coûts, les délais et les responsabilités des deux parties. Suivi et communication : Établissez une procédure de communication avec le détective privé pour recevoir des mises à jour régulières sur l'avancement de l'enquête et pour pouvoir poser des questions ou demander des clarifications.

En fin de compte, le choix d'un détective privé en France doit être basé sur des recherches approfondies, des références solides et une confiance mutuelle.

Quels sont les tarifs d’un détective privé ?

Les tarifs varient considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment la nature de l'affaire, la localisation géographique, l'expérience du détective et la durée de l'enquête. En général, les détectives privés facturent à l'heure, à la journée ou sur la base d'un forfait.

Voici quelques éléments à prendre en compte concernant les tarifs :

Nature de l'affaire : Les enquêtes plus complexes ou sensibles peuvent coûter plus cher, car elles exigent souvent plus de temps et de ressources. Localisation géographique : Les tarifs peuvent varier considérablement d'une région à l'autre en raison des différences de coût de la vie et de la demande de services de détective. Expérience : Les détectives privés expérimentés et bien établis peuvent facturer des tarifs plus élevés que les débutants. Durée de l'enquête : Les enquêtes de longue durée (plusieurs jours voire quelques semaines) engendrent nécessairement des coûts plus élevés. Frais supplémentaires : En plus des honoraires de base, il peut y avoir des frais supplémentaires pour les dépenses telles que les déplacements, l'hébergement, la surveillance, l'équipement spécialisé, etc. Moyens humains ou logistiques : certaines missions peuvent nécessiter de mobiliser plusieurs enquêteurs, et de faire appel à du matériel d'investigation spécifique (véhicules adaptés, caméras, etc.)

Comment cet enquêteur protège-t-il vos données ?

Dans le cadre de ses missions, le détective privé est appelé à manipuler une grande quantité de données sensibles. Outre le secret professionnel, il doit prendre des précautions pour qu’aucune des données recueillies ne fuite. Cela est d’autant plus compliqué avec l’expansion des cyber-risques.

Sachez que le détective est tenu de ne recueillir que les informations strictement essentielles à sa mission. En d’autres termes, les données qu’il a le droit de collecter sont limitées et il n’est pas autorisé à les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été engagé. Il ne peut les conserver indéfiniment et doit les supprimer au terme d'un délai légal de 3 ans maximum.



Pour finir, les détectives privés doivent protéger les informations avec des technologies de chiffrement de données. Ils doivent y ajouter une gestion limitée des accès afin d’empêcher les accès intempestifs et non autorisés.

