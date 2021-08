Des turbulences en avion plus sévères avec le réchauffement climatique : les compagnies aériennes cherchent la parade

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Capture d'écran Youtube Cargospotter Les cas de fortes turbulences générant des blessures à bord risquent de se multiplier en raison du réchauffement climatique, à l'image de cet atterrissage mouvementé à l'aéroport de Düsseldorf.

Si le transport aérien est de plus en plus sûr, le réchauffement climatique pourrait bien provoquer une hausse des cas de blessures graves à bord des avions. C’est ce qu’explique le Seattle Times dans un article publié le 15 août dernier. L’enquête, menée initialement par l’agence Bloomberg, s’appuie sur des experts du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), l’équivalent américain du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses).

Passagers debout, jeunes enfants non attachés, et surtout, personnel naviguant : les cas de chocs à bord quand l’avion s’agite ne sont pas rares, générant leurs lots de vertèbres cassés et d’os fracturés. Des incidents qui tirent parfois leur origine de bulletins météo imprécis et de technologies de détection obsolètes. Plus de 65% des blessures graves – soit 28 cas sur 43 – enregistrées par les enquêteurs entre 2017 et 2020 dans le ciel américain sont dus à un ciel cahoteux. Et le dérèglement climatique pourrait encore aggraver la tendance…

Des travaux dans le vent

