Des plans de licenciement en série marquent la fin de l'abondance sur la planète tech

Aucun doute, c’est un massacre, mais il est dans l’ère du temps. En licenciant 3700 salariés, la moitié des effectifs de Twitter, au matin du 3 novembre, Elon Musk a ajouté une nouvelle facette à son personnage de trublion créatif de la tech, patron accompli de Tesla et SpaceX : celle d’un dictateur enragé contre les pertes, les sureffectifs, et une culture de la Silicon Valley dont il méprise la prétendue complaisance et le folklore démocratique. Mais ses méthodes brutales se veulent avant tout une réponse, toute personnelle, à la fin des années fastes sur la planète tech.

