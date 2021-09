Des pinces souples et simples à produire

15 jours gratuits et sans engagement

Précises, modulables, simples à fabriquer et peu chères. Ces pinces souples développées par des chercheurs en mécanique de l’université de Boston (États-Unis) ont tout pour plaire. Elles ont été conçues en s’inspirant d’une technique japonaise de découpe du papier, le kirigami, pour pallier les défauts des préhenseurs classiques, dont la rigidité et la lourdeur limitent l’intérêt pour saisir les objets les plus fragiles.