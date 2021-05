Des performances inédites pour la nouvelle station de travail Lenovo

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

La puissance de calcul est le moteur de nombreuses tâches effectuées dans les métiers de l'industrie. Les ingénieurs, les chercheurs ou les Data Scientists utilisent des logiciels gourmands en ressources. La conception, la simulation, ou encore l'intelligence artificielle poussent les machines dans leurs retranchements. Les calculs scientifiques, de rendu, de résistance des matériaux, mais aussi la simulation dynamique des fluides sont des applications très exigeantes.

Pour assurer les tâches les plus lourdes, plusieurs paramètres ont leur importance. Les entreprises peuvent miser sur des machines multiprocesseurs : certains logiciels sont optimisés pour ce mode de calcul. D'autres tirent plutôt profit d'une fréquence d'horloge élevée. L'utilisation de cartes graphiques puissantes peut aussi s'avérer nécessaire. Enfin, le bon fonctionnement de l'ensemble impose une mémoire RAM à la hauteur.

Garantir la fiabilité

Une station de travail aux ressources mal dimensionnées peut ralentir considérablement l'environnement de travail. Le chargement des données trop lent, l'impossibilité d'utiliser la machine lorsqu'un calcul est lancé, ou de faire tourner plusieurs logiciels simultanément sont autant de pertes de temps pour les utilisateurs.

Avec sa nouvelle station de travail ThinkStation P620, Lenovo vient bousculer le marché des machines professionnelles. Plutôt que de miser sur une technologie multiprocesseur, le fabricant s'est associé avec AMD pour proposer la première station de travail équipée du nouveau Ryzen™ Threadripper™ PRO. Doté de 12 à 64 cœurs selon les modèles, ce processeur ultra-puissant est capable gérer les taches les plus exigeantes en ressources. En effet, il peut prendre en charge de 24 à 128 tâches en parallèle, le tout avec une fréquence d'horloge de 2,7 à 4 GHz et une mémoire RAM de 1 To à 3200 MHz. La ThinkStation P620 peut également accueillir de une à quatre cartes graphiques NVIDIA (Quadro ou Geforce) ou AMD Radeon Pro.

Répartir la puissance de calcul

Une telle puissance offre aux professionnels plus de fluidité et de flexibilité. La machine n'est plus monopolisée par un calcul en cours et ne souffre plus de latence pour exécuter des commandes, elle autorise le fonctionnement simultané de plusieurs logiciels tout en conservant une grande fluidité dans les usages. En effet, certains applicatifs professionnels permettent aux utilisateurs de choisir le nombre de cœurs qu'ils utilisent. La ThinkStation P620 de Lenovo autorise ce dimensionnement sans nuire au déroulement d'autres tâches. Certifiée par les principaux éditeurs de logiciels professionnels, elle garantit l'utilisation optimale des solutions logicielles professionnelles comme Catia, Autodesk, Comsol, Ansys, Vray, Unreal Engine, ou encore SketchUp.

Le logiciel Lenovo Performance Tuner qui accompagne la ThinkStation P620 contribue lui aussi à optimiser l'allocation des ressources nécessaires entre les différentes applications, pour la prise en charge d’une grande diversité de fonctions. La répartition de la puissance de calcul peut notamment être mise à profit pour le déploiement de machines virtuelles. Dans ce cas de figure, la ThinkStation P620 fait office de serveur – elle peut d'ailleurs être installée en rack. Elle héberge les logiciels et effectue les calculs à distance pour des utilisateurs multiples. La machine dispose de la connexion réseau nécessaire fibre ou cuivre.

Sécuriser la couche physique

Côté sécurité, les utilisateurs peuvent compter sur la technologie Secure Processor d'AMD : celle-ci analyse et valide les codes à exécuter afin de garantir l’intégrité des données comme des applications. AMD Memory Guard assure quant à elle un chiffrement entre la mémoire centrale et le processeur, rendant inefficaces les techniques de piratage avancées comme l'installation de sondes.

L'intégrité physique de l'ensemble des composants est contrôlée en quelques secondes à chaque démarrage par le système ThinkStation Diagnostics 2.0 de Lenovo. En complément, avec Lenovo ThinkShield, la plateforme de sécurité personnalisable mise à disposition par le fabricant, la sécurité est prise en charge dès la conception du produit et tout au long de la chaîne logistique, jusqu’à la livraison et pendant l’intégralité du cycle de vie. Lenovo propose également un service de support étendu sur trois ans et plus.

Conçue pour lever les freins à la productivité, la nouvelle ThinkStation P620 dispose de spécifications haut de gamme et personnalisables. Ses performances surpassent celles de certaines machines biprocesseurs, sans égaler leur coût : on la trouve à partir 2 269 euros. Ces deux technologies sont-elles réellement comparables ? Pour convaincre les entreprises, Lenovo leur propose de passer à la pratique, et de tester elles-mêmes cette nouvelle station de travail sur demande.

