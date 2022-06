Des molécules de terres rares pour les réseaux quantiques

Synthétiser des molécules de terres rares pour faire progresser les communications quantiques. Voilà la piste explorée par des chercheurs du CNRS et de l’université de Strasbourg (Bas-Rhin), qui ont mis au point une molécule dont on peut manipuler les états photoniques et de spin – deux propriétés quantiques utilisées dans les communications et le calcul.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]