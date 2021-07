Des milliers de salariés de Stellantis concernés par la réduction du parc immobilier du groupe

« On pressentait une fermeture du site de Vélizy, mais on ne pensait pas qu’elle se ferait aussi vite, relève Christine Virassamy, déléguée syndicale centrale CFDT de Stellantis. L’accord sur le télétravail a précipité la décision. » Les représentants des salariés français du groupe Stellantis ont appris, lors d’un comité social et économique (CSE) central extraordinaire, le 13 juillet, que leur direction avait lancé une étude sur le regroupement, sur le site industriel de Poissy (Yvelines), de plusieurs métiers dispersés en Ile-de-France. Une concentration qui devrait intervenir en 2022 et 2023.