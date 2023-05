[Édito] Des limites de la relocalisation en chimie fine selon Axyntis

Le 31 mai, le groupe de chimie fine Axyntis va fermer définitivement son usine de Calais, appartenant à sa filiale Synthexim. Placée en redressement judiciaire en fin d’année dernière, l’usine est en liquidation, faute de repreneur. Sur la centaine de salariés touchés, une trentaine pourra être reclassée dans le groupe. Mais quoi de plus paradoxal que de fermer une usine capable de produire des intermédiaires et des principes actifs pharmaceutiques, alors que s’aggravent les problèmes de pénuries de médicaments et que le gouvernement pousse à la relocalisation?

Président fondateur d’Axyntis, David Simonnet s’est remarquablement défendu, le 10 mai dernier, auprès d’une Commission du Sénat qui enquête sur les pénuries de médicaments, et lui faisait ce reproche de détruire de précieuses capacités.

