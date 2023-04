Des licenciements chez Ynsect, malgré une levée de fonds de 160 millions d’euros

Une levée de fonds doublée d’une coupe dans les effectifs. Ynsect, géant de l'alimentation animale à base d'insectes, annonce ce lundi 17 avril 2023 un tour de table de 160 millions d’euros, qui s’accompagne donc d’un plan de restructuration. Trente-huit postes sont concernés en France, où les consultations auprès du CSE débutent autour d’un plan de départ volontaire. Sont visés les postes chargés de la conception et la construction de l’usine d’Amiens (Somme), dont le format mis en place sera dupliqué aux prochains sites industriels de l'entreprise, ainsi que les postes sur l’alimentation pour le bétail (porc, poulet, etc.). Au Pays-Bas, où la pépite du Next40 s’était emparé de son concurrent Protifarm, 36 postes liés à la production pure sont supprimés. Les équipes marketing et ventes dédiées à la branche food et les emplois biotech ne sont pas concernés. Au total, il restera 8 postes dans le pays.

Fin de l'alimentation pour le bétail

