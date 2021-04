Des chercheurs publient en open source les séquences ARN des vaccins de Pfizer et Moderna

La rétro-ingénierie, ou ingénierie inversée, consiste à remonter les étapes de fabrication d’un objet fini. À l’aide de scanner, ou en démontant pièce par pièce l’objet, on cherche à comprendre son fonctionnement et, parfois, percer un secret de fabrication bien gardé. Cette stratégie de recherche est habituellement la chasse gardée du numérique ou d’objets mécaniques. Mais la rétro-ingénierie peut aussi être utilisée en biologie. Et c’est notamment ce qu’a fait une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford aux États-Unis. Leur objet d’étude : les vaccins à ARN messager (ARNm) contre le Covid-19 des entreprises Moderna et BioNTech-Pfizer.