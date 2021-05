Des chaussures connectées pour porter secours aux travailleurs isolés

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

De la sécurité active à la sécurité passive

En 2017, l’idée germe au sein des équipes de Parade Protection, leader français de la chaussure de sécurité : créer des chaussures intelligentes qui détectent les chutes et lancent une alerte quand cela arrive. Après un travail de R&D intense, plusieurs brevets déposés et grâce à l’écosystème innovant des Pays de la Loire, la solution Parade Connect est enfin commercialisée en juillet dernier.

Si Parade a travaillé dur sur cette innovation, c’est parce qu’en moyenne, on constate une chute grave toute les sept minutes. Une donnée inquiétante mais confirmée par les chiffres, qui placent la chute en troisième position parmi les causes d’accident du travail. En France, 1,5 million de personnes sont considérées comme des travailleurs isolés aux yeux de la réglementation PTI / DATI*. Ces données nous montrent à quel point la gestion et la prévention du risque de chute jouent un rôle clé dans les entreprises. De plus, selon l’article L. 4121-111 du Code du travail, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs par la mise en place de moyens adaptés ».

Parade Connect : une réponse innovante et sécurisante

Forte de son expertise dans la chaussure de sécurité depuis plus de quarante ans, Parade a décidé d’innover pour proposer une solution qui veille sur les travailleurs isolés. Concrètement, en cas de chute importante et brutale, le système embarqué dans la chaussure s’active et permet, grâce à l’application Parade Connect, d’envoyer des alertes géolocalisées vers les contacts d’urgence préalablement définis. L’objectif de la marque est de permettre une intervention rapide en donnant l’alerte, afin de sécuriser au mieux les travailleurs isolés, car des études mettent en évidence que plus le temps d’intervention est long, plus les séquelles physiques et psychologiques seront importantes.

Parade Connect est une chaussure de sécurité avec DATI intégré et répond en ce sens aux exigences de la norme EN ISO 20345. Elle embarque un dispositif électronique discret et imperceptible à l’intérieur de la semelle. Le petit plus ? L’innovation allie sécurité et confort puisque les modèles, en plus d’être normés S3 et SRC, disposent d’une semelle souple, confortable et polyvalente qui s’adapte à différents usages métiers.

Les bénéfices Parade Connect

Dans ce contexte, les responsables QHSE - dont la principale préoccupation est d’améliorer la protection des travailleurs - trouveront en Parade Connect un service fiable et technologiquement à la pointe en matière de sécurité. En effet, au-delà de répondre aux exigences de la réglementation du travailleur isolé, cette innovation française permet de détecter jusqu’à 84 % de chutes importantes et brutales, contre 30 % en moyenne.

De plus, la solution 2 en 1 (EPI** + DATI) lève la problématique de l’oubli du DATI et permet au collaborateur et au responsable sécurité de travailler en toute sérénité. En cas de chute, le travailleur sait qu’il sera pris en charge rapidement, et son responsable sait qu’il sera alerté en cas de situation anormale.

En quelques mots :

une gamme de huit modèles dédiée à tous les métiers ;

une solution 100 % portée ;

en sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur ;

un dispositif efficace qui permet une prise en charge rapide ;

une chaussure, deux dispositifs de sécurité (EPI+DATI) ;

une solution adaptée vis-à-vis de la réglementation du travailleur isolé.

L’ensemble de la collection est disponible à la vente auprès de distributeurs spécialisés et sur le site www.parade-connect.com.

Parade Connect : un produit et un service

Une fois équipé de chaussures de sécurité connectées Parade Connect, il est nécessaire de souscrire à un abonnement mensuel sans engagement sur le site www.parade-connect.com afin de bénéficier de la détection de chute et des alertes automatiques 24h/24 et 7j/7.

Envie d’en savoir plus sur la solution Parade Connect ? Rendez-vous sur le site internet Parade Connect.

* PTI : protection du travailleur isolé et DATI : dispositif d’alerte du travailleur isolé.

** EPI : équipement de protection individuel.

Contenu proposé par Parade Connect