Décriée, la vidéo-surveillance algorithmique s'invite dans les grands événements sportifs

La réforme des retraites n’est pas la seule à faire débat. Au cours de l’examen du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, son article 7, autorisant le traitement algorithmique des images issues des caméras de vidéo-surveillance, a lui aussi cristallisé les oppositions. Le texte a néanmoins été voté par l’Assemble nationale le 28 mars 2023, même si une commission mixte paritaire doit encore se réunir à ce sujet. Winston Maxwell, directeur d’études en droit et numérique à Télécom Paris, parle d’un «ballon d’essai pour une IA respectueuse des valeurs européennes.» La sénatrice Agnès Canayer (LR), rapporteuse du texte pour le Sénat, évoque quant à elle un «subtil équilibre» entre la sécurité et les libertés individuelles. Un curseur qui varie selon les sensibilités politiques.

De nombreuses entreprises françaises sont dans l’attente. Des groupes bien connus, comme Thales et Idemia, et d’autres moins, comme XXII, Neuroo, Datakalab, Two-I ou Evitech. Certaines, comme XXII et Wintics, ont un positionnement plus axé sur la ville intelligente que sur la sécurité. Elles promettent de détecter rapidement des départs de feu pour alerter les pompiers, ou d'analyser les flux de circulation pour aider les villes à améliorer leurs plans de circulation. Mais la vidéo-surveillance algorithmique (VSA) voit bien au-delà.

Un temps long pour une expérimentation

