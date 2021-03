Découvrez les entreprises industrielles qui recruteront le plus en France en 2021

La crise sanitaire, avec ses confinements et ses couvre-feux, a fortement fragilisé les entreprises françaises. Notre enquête auprès des plus importants recruteurs de l’industrie et de ses services montre une perte sèche de près de 29 000 recrutements par rapport aux prévisions de 2020 : 140 000 embauches sont prévues en France en 2021, alors que 169 000 avaient été annoncées pour 2020.