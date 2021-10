Décarbonation, approvisionnements, numérique… Ce qu’il faut retenir du plan d'investissement France 2030

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Capture d'écran YouTube / Elysée Emmanuel Macron dévoile les détails du plan France 2030.

Six mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron veut choyer l'industrie française. Dans le cadre du nouveau plan France 2030, présenté mardi 12 octobre, une enveloppe de 30 milliards d'euros sur cinq ans sera accordée à des filières stratégiques afin d'améliorer la compétitivité du pays, en perte de vitesse sur ce secteur depuis plusieurs dizaines d'années. Le gouvernement espère que cette troisième étape, après les mesures d'urgence et le plan de relance de 100 milliards d'euros, permettra de sortir pour de bon de la crise engendrée par le Covid-19.

Pour faire face à un "déficit de croissance français" dans l'industrie et améliorer la compétitivité de la France, le gouvernement veut "augmenter la capacité de l'économie à croître par l'innovation". Le président appelle à "tordre le cou" aux préjugés qui opposent les industriels et les start-up et les invite à travailler main dans la main. Trois thématiques, regroupant au total dix objectifs, ont été définis.

Energie et décarbonation

