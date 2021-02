[L'instant tech] En immersion chez Pasqal, concepteur de l'ordinateur quantique à la française

Des câbles en pagaille s’emmêlent autour d’un bric-à-brac de miroirs et de lentilles, de chrome et de cuivre. L’enchevêtrement trône sur une table à baldaquin, dans une pièce exigüe, sans fenêtre. Au-dessus, d’autres câbles encore – verts, noirs, blancs – et des prompteurs où s’affichent en basse définition des graphiques mystérieux. Pourtant, derrière le bazar apparent règne un ordre… atomique. Et pour cause, nous sommes face à l’ordinateur quantique de la start-up Pasqal, dans les locaux de l’Institut d’optique de Palaiseau (Essonne).