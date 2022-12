«De grands projets industriels se tournent vers les Etats-Unis», constate Jean Rottner

Le président de la région Grand Est Jean Rottner (qui a annoncé quitter la vie publique le 21 décembre) a accordé un entretien à L'Usine Nouvelle sur le foncier et l'industrie. Il ne remet pas en cause le Zéro artificialisation, mais prône la concertation avec les élus et l'anticipation des besoins des industriels. Il alerte aussi sur des signaux de perte d'attractivité de l'Europe.