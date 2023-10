Dans les usines françaises, des exosquelettes qui peinent encore à convaincre

Fin 2022, en plein débat autour du report de l’âge légal de départ à la retraite, le sénateur François Patriat, président du groupe RDPI (Renaissance) au Sénat, déclarait sur Public Sénat : «Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d’exosquelettes… Aujourd’hui, la pénibilité n’est plus la même.» Une affirmation qui avait immédiatement déclenché la polémique, tout en interrogeant sur le déploiement réel de ces équipements encore mal connus. Apparus en France il y a une dizaine d’années et testés dans l’industrie, notamment l’automobile, la logistique, l’aéronautique, mais aussi l’agriculture et le BTP, les exosquelettes sont des systèmes mécaniques ou textiles revêtus par le salarié afin de réduire son exposition aux contraintes physiques rencontrées dans le cadre de la réalisation d’une tâche de travail.

[...]