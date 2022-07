Dans les Uber Files, «ce qui est gênant, c’est la défense des intérêts d’une entreprise particulière», relève Jean-François Kerléo

L’Usine Nouvelle - Que sait-on des relations communément entretenues entre un ministre et les dirigeants de grands groupes ?

Jean-François Kerléo - Globalement, il manque de la transparence pour comprendre comment la politique se fabrique. Aucun projet de loi n’est jamais sorti d’un seul cerveau. Les ministres, parlementaires, membres des cabinets entretiennent des relations avec les entreprises et la société civile. Ils ont besoin d’informations pour les réformes qu’ils projettent. Les pratiques de lobbying existent donc depuis longtemps et les acteurs économiques et associatifs entretiennent des relations avec les responsables politiques. Même si c’est évident, ces processus ne sont pas forcément dans l’esprit de tout le monde. Le problème, c’est qu’on n’a pas l’habitude de parler de ces affaires-là.

La relation avec les dirigeants d'Uber entretenue par Emmanuel Macron quand il était ministre de l’Economie, telle qu’elle apparaît dans les révélations du consortium ICIJ, a-t-elle des spécificités qui la rendraient problématique ?

Elle revêt en effet plusieurs particularités. D’abord, si les relations entre les responsables politiques et les dirigeants d’entreprises sont toujours opaques, elles ont été ici très confidentielles. Certes, il n’existe pas en France de règles sur transparence. [...]