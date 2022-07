Dans les rouages 4.0 de l'industrie horlogère suisse

Assis à ras du sol et penché sur un bureau, appuyé sur des accoudoirs en cuir, Théo dépose à l’aide d’une pince de minuscules rouages sur un disque métallique aux reflets irisés. Dans cette pièce baignée de lumière et de silence, une vingtaine d’horlogers de la maison italienne Bulgari s’affairent, la tête à quelques centimètres de leur ouvrage, loupe greffée à l’œil et blouse antistatique tissée de carbone. Difficile de croire que derrière ce calme, dans les étages inférieurs de la manufacture, règne l’odeur des usines. Là, deux décolleteuses transforment des tiges métalliques de trois mètres de longueur en plusieurs centaines de pièces minuscules, presque invisibles une fois tombées dans l’huile. Dans une salle voisine, un opérateur programme une machine neuve équipée d’un fil à peine plus large qu’un cheveu et générant un arc électrique pour découper des rouages avec une précision au centième de millimètre.

Réduire les temps d’assemblage

