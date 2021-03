Dans les Pays de la Loire, ces entreprises familiales pionnières de la relance

Casque de réalité virtuelle sur les yeux, Charles Boisseau, cinquième génération à la tête de l’entreprise de maçonnerie Boisseau Bâtiment, déambule dans sa future usine connectée. « Et là, on est à la cote 60 mètres ? Ce n’est pas assez ! Il faut une usine plus grande… » Au rez-de-chaussée des locaux d’Alfi Technologies, une société de conception et de fabrication de lignes de production, l’entrepreneur découvre l’usine dont il n’a pour l’instant que le terrain. « Je suis limite ému… », lâche-t-il.