Dans les Hauts-de-France, Renault démarre les formations des nouveaux salariés de son pôle ElectriCity

C’est l’usine Renault de Douai qui bénéficiera la première de l’arrivée de nouvelles recrues dans les Hauts-de-France. « Nous travaillons depuis plusieurs mois avec Pôle emploi pour reconstruire une deuxième équipe à Douai, afin de répondre à la progression des volumes prévue en 2022 avec la Mégane électrique », détaille auprès de L’Usine Nouvelle Sébastien Delouf, nommé en début d'année DRH de Renault ElectriCity.

Ancien DRH du site Renault de Maubeuge, il est chargé de gérer l’impact RH et social de la constitution de cette nouvelle entité, filiale à 100% de Renault, qui regroupera les trois usines historiques de Renault dans les Hauts-de-France : Douai et Maubeuge dans le Nord, ainsi que Ruitz dans le Pas-de-Calais. Un ensemble qui regroupe aujourd’hui 5 000 emplois, dont plus de la moitié à Douai.

700 recrutements en CDI

