Un petit drapeau tricolore jouxte la languette. Discret, le logo rappelle l’ambition du nouveau fabricant ASF 4.0 : produire des chaussures de sport en France. Inauguré en septembre 2021 à Ardoix (Ardèche), le site démarre tout juste et frotte ses lignes flambant neuves aux étoffes bleues du nouveau modèle trail de Salomon. Postés au sein d’une cellule Bosch Rexroth, des ouvriers guidés par des indications lumineuses empilent des couches de tissu et de plastique sur des plateaux mobiles.

Ceux-ci glissent ensuite vers une presse à chaud, qu’un ingénieur méthode est en train de régler pour qu’elle vienne « souder sans couture » les différents composants et former la structure de la chaussure – la tige – avec un minimum d’opérations manuelles. Cette production, pensée dans le moindre détail, est en phase de rodage pour atteindre progressivement le rythme de croisière visé : sortir une paire de chaussures par minute d’ici à 2023, pour un maximum de 500 000 par an. De quoi faire revenir cette industrie en France.

Diminuer la part de main-d’œuvre

