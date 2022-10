Dans l'organisation du travail en mode projet, «l'autonomie promue est fictive», considère la sociologue Lucie Goussard

L'Usine Nouvelle. - L’organisation « par projet » dans l’industrie est votre sujet d’étude depuis près de quinze ans. Quel bilan faites-vous de ce modèle d’organisation du travail?

Lucie Goussard. - Cette forme d’organisation du travail a émergé dans les années 1990 en France et est aujourd’hui déployée dans la plupart des secteurs économiques. Elle se caractérise par un basculement du système hiérarchique vers un organigramme à deux dimensions qui introduit un mode de pilotage des tâches horizontal. Elle implique ainsi la figure d’un chef de projet qui dirige une équipe de travail pluridisciplinaire réunie autour d’une activité à réaliser en un temps court. Cette organisation s’accompagne d’une rhétorique selon laquelle elle générerait plus de liberté opérationnelle, plus d’autonomie, et une responsabilisation accrue des salariés. Je l’ai étudiée dans les services d’ingénierie d’un constructeur automobile et d’un groupe aéronautique, ainsi que dans l’entité R & D d’un énergéticien, notamment à travers 160 entretiens. La conclusion de mes recherches est que l’autonomie promue est en réalité fictive et que la liberté accordée aux salariés est surtout très performante pour qu’ils intériorisent les objectifs de l’entreprise.

Qu’avez-vous observé pour parvenir à une telle conclusion?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]