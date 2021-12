Dans l’aéronautique, l’emploi ne redémarre toujours pas

C’est le secteur industriel qui a été le plus secoué par la crise. Et celui dont le redémarrage est le plus lent. L’étude publiée par l’Insee le 1er décembre permet de saisir l’ampleur du décrochage subi par la filière aéronautique. L’institut de statistiques s'est attaché pour la première fois à évaluer le poids réel de la filière dans l'économie française. En France, l’aéronautique et le spatial ont fait travailler 4 480 entreprises. Le chiffre englobe les grands constructeurs, tout comme les petites entreprises disséminées le long de la chaîne de sous-traitance. Il intègre aussi les éditeurs de logiciel et les prestataires de services, notamment en ingénierie, qui interviennent dans les programmes de constructions d’avions. Pour certaines entreprises, l’aéronautique ne représente qu’une faible part de leur activité.