Crise ukrainienne et sobriété au menu de la grand-messe de rentrée du Medef

Le prix de l’électricité s’envole, l’inflation galope et le moral des industriels montre des signes de faiblesse. Les menaces s’accumulent sur la rentrée économique des patrons. De quoi remplir les allées de la traditionnelle rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef les 29 et 30 août à l’hippodrome de Longchamp. « Nous avons enregistré plus d’inscriptions que d’habitude cette année. Les patrons veulent avoir des perspectives et cherchent des explications sur ce qui est en train de se passer en ce début de quinquennat », pointe-t-on au Medef, qui avait comptabilisé 8000 participants l’an dernier.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]