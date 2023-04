Crise énergétique, fin des quotas gratuits et IRA menaceraient plus de 150 000 emplois industriels en France

La Fabrique de l'Industrie et le cabinet de conseil Oliver Wyman révèlent dans une étude que 155 000 emplois industriels en France seraient menacés par la hausse des prix de l’énergie, la suppression des quotas gratuits d’émission de CO2 et l’Inflation reduction act états-unien. Les industries les plus énergivores sont les premières concernées, à commencer par la métallurgie.