[Covid-19] Les risques de certaines technologies de purification de l'air selon l'INRS et l'Anses

Ultraviolet, photocatalyse, ionisation… Les technologies pour purifier l’air sont de plus en plus nombreuses. Elles suscitent un engouement depuis la multiplication d’études scientifiques qui démontrent l’importance de la propagation aérienne du Covid-19, dont la plus relayée a été celle du Lancet publiée le 15 avril 2021. Cependant, l’Institut national de recherche sur la santé publique (INRS) alertait déjà dans un communiqué du 19 novembre 2020 sur les risques de certains purificateurs sur la santé et ne recommande que ceux utilisant des filtres à Haute efficacité contre les particules aérienne (HEPA). En outre, il rappelle que les purificateurs « ne peuvent se substituer aux apports d’air extérieur définis par le code du travail » et viennent donc en « compléments aux systèmes de ventilation ». Ces recommandations sont basées sur le rapport phare de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de 2017 dont l’Usine Nouvelle a interrogé un des experts et contributeurs, Fabien Gerardin.