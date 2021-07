Coup d’envoi d’une norme européenne d’obligations vertes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Bruxelles a mis sur la table les exigences qui seront attachées à un standard de Green bond européen.

"L’obligation verte européenne sera l’étalon-or de la finance verte" a affirmé Mairead McGuinness, la commissaire aux services financiers, en présentant la proposition de la Commission européenne mardi 6 juillet, dans le cadre d’une communication sur la finance durable. Bruxelles a mis sur la table les exigences qui seront attachées à un standard de Green bond européen (EUGBS). L'adoption de ce standard européen restera volontaire, mais il a vocation à s’installer comme la référence.

Aujourd’hui, les obligations vertes sont définies par des standards privés et des pratiques du marché, la vérification des projets est effectuée via les informations fournies par les émetteurs de ces obligations, ou par des certificateurs externes que les entreprises ou entités choisissent à leur convenance. Aucun Etat-membre n’avait encore défini de standard pour ses obligations vertes nationales. Mais les émissions de green bond souverains montraient déjà des appréciations divergentes sur ce qui entrait dans le cadre des investissements durables. Il était donc urgent d’agir pour fixer les règles de cet instrument afin que les investisseurs soient en confiance et que les émetteurs soient crédibles. Et surtout, selon les termes de la Commission, pour "canaliser davantage de flux financiers vers une économie durable".

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]