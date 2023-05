Coup d’arrêt au projet de transformation de Toulouse INP en Centrale Toulouse

13 voix pour, 11 contre et 4 abstentions : la création de Centrale Toulouse Institut n’obtient pas la majorité absolue lors du Conseil d’administration de Toulouse INP, réuni lundi 22 mai. Depuis plus d’un an, l’établissement affirmait sa volonté de quitter le groupe INP pour rejoindre le prestigieux groupe des Ecoles Centrale. Il avait validé la première phase du projet en juillet 2022, lors d’un conseil d'administration (16 voix pour, 11 voix contre et 1 abstention).

