Confrontées aux difficultés de recrutement, des entreprises s'intéressent aux compétences des réfugiés ukrainiens

« On a vraiment besoin de l’aide de tout le monde, dont celle du monde de l’entreprise. » Depuis la création de son entreprise en 2012, Olivier Desurmont, président de Cooptalis, un cabinet lillois de recrutement international, met son expérience de l’accueil des expatriés au service des personnes réfugiées. Son entreprise à mission est d’ailleurs un des acteurs du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) au titre de l’insertion des réfugiés.

Un engagement personnel et professionnel qu’Olivier Desurmont a naturellement mobilisé lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. D’autant que sa femme est russe et que le couple a de nombreux amis ukrainiens. « Dimanche après-midi, j’ai emmené des enfants ukrainiens au zoo avec les miens ! » raconte le chef d’entreprise, qui accueille chez lui une famille, dont la maman d’un bébé de deux mois. Depuis le début du conflit, Cooptalis, en lien avec les associations et les collectivités locales, a accompagné plus de 400 Ukrainiens.

