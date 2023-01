Comment va fonctionner la nouvelle version «climat» du CAC 40

Face à la demande croissante d’outils d’investissement durable par les marchés financiers, l’opérateur boursier Euronext est à l’œuvre. Après avoir lancé une déclinaison ESG du CAC 40 en mars 2021 (voir encadré), il a dévoilé jeudi 12 janvier un nouvel indice, le CAC SBT 1,5°, qui vise à mettre en avant des entreprises dont la trajectoire de décarbonation est reconnue comme alignée avec l’accord de Paris sur le climat. « Les entreprises incluses dans cet indice s’engagent à limiter leurs émissions de carbone pour s’inscrire dans un scénario de réchauffement climatique inférieur ou égal à 1,5°C concernant leurs scopes 1 et 2 [émissions directes et indirectes via l’énergie consommée] et inférieur à 2°C sur leur scope 3 [émissions indirectes dans la chaîne de valeur] », précise à L’Usine Nouvelle Fabrice Rahmouni, le directeur des indices d’Euronext.

Des trajectoires de décarbonation évaluées

