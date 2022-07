Comment Thales a développé un des premiers algorithmes de cryptographie post-quantique reconnus dans le monde

Malgré son nom aux consonances anglo-saxonnes, Falcon est bel et bien français. Au moins en partie. Co-développé par Thales, l’université Rennes 1 et des partenaires britannique, canadien et américain (IBM, NCC Group et Qualcomm), cet algorithme de cryptographie post-quantique va devenir un standard américain et international. Sélectionné mi-juillet par le Nist, l'institut américain des normes et de la technologie, après cinq ans de compétition, il intégrera la première norme du pays sur le sujet, dont la définition devrait être finalisée d’ici 2024.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]