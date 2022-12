Comment souscrire une décennale adaptée à son profil ?

Notre guide pour souscrire une garantie décennale adaptée à votre profil

Souscrire une garantie décennale est non seulement obligatoire, mais c’est aussi une démarche très importante pour bénéficier d’une couverture optimale en cas de sinistres et dommages sur vos chantiers livrés pendant 10 ans. Mais comment faire sans expérience, sans diplômes, ou avec un profil d’assuré résilié ? Notre guide vous explique comment dénicher une assurance décennale parfaitement adaptée à vos besoins !

Les critères pour choisir le bon contrat

Avant de prendre votre profil d’assuré en considération, vous devez vous-même comparer et analyser les différentes offres pour identifier le meilleur contrat de RC décennale. Voici les critères à prendre en compte :

Le prix : trouvez le juste équilibre entre le coût de la prime d’assurance et la franchise à payer lors d’un sinistre.

La politique tarifaire : certains assureurs augmentent le montant de la prime lors des renouvellements de contrat ou après un sinistre.

Les garanties couvertes : optez pour un contrat qui intègre une protection juridique et/ou l’assurance des dommages en cours de travaux.

La qualité du service client : un assureur avec un bon service client se montrera forcément plus réactif, et vous serez indemnisé plus rapidement.

L’assureur : le nombre de garanties incluses peut varier d’une compagnie d’assurance à l’autre. Listez toutes les activités à assurer et comparez les prestations. Privilégiez également un assureur avec une bonne réputation.

Comment souscrire une garantie décennale sans expérience professionnelle ou diplôme ?

Sans diplôme

Les assureurs préfèrent les artisans et professionnels diplômés d’une formation en lien avec le BTP. Vous pouvez toutefois trouver une bonne garantie décennale sans diplôme si vous pouvez justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans. Avec l’expertise d’un courtier, vous maximisez vos chances de trouver un assureur sans forcément vous tourner vers les compagnies spécialisées dans la couverture de profils plus risqués (qui sont aussi plus chères).

Sans expérience dans le BTP

Les assureurs demandent souvent des fiches de paie, des diplômes en rapport avec votre activité ou encore un contrat d’alternance pour monter un dossier de garantie décennale. Avec un profil sans expérience ni diplôme, la démarche est forcément plus compliquée. Commencez par demander et comparer plusieurs devis : la plupart des assureurs accepteront de vous couvrir en augmentant le montant de la prime ou de la franchise. Vous pourrez renégocier votre contrat dans un second temps.

Souscrire une garantie décennale en tant qu’assuré résilié

Vous avez vu votre précédente garantie décennale résiliée par votre précédent assureur ? Peu importe les raisons, vous devez arrêter tous vos chantiers jusqu’à la souscription d’une nouvelle assurance. Il est alors nécessaire de trouver rapidement une nouvelle compagnie en adéquation avec votre profil pour éviter de lourdes pertes financières.

Pour cela, adressez-vous à des organismes d’assurance décennale spécialisés dans les assurés résiliés. Ils acceptent tous les dossiers, même si vous avez été résilié pour non-paiement ou pour sinistralité trop importante.

Petit conseil : ne mentez jamais à votre nouvel assureur ! Il n’existe pas encore de fichier commun pour les garanties décennales, mais il peut parfaitement contacter votre ancienne compagnie pour récupérer des informations. Et en cas de fausse déclaration, vous ne serez pas indemnisé en cas de sinistre.

