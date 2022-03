Comment Safran s’appuie sur l’université du Mans pour réduire le bruit des moteurs d’avion

Si la Sarthe n’est pas une terre aéronautique, le développement d’avions plus verts impose pourtant d’y faire étape. L’expertise acoustique de l’écosystème du Mans attire en effet un poids lourds du secteur : Safran. Le motoriste et équipementier met à profit depuis 2020 le banc aéroacoustique de l’université du Mans. Un équipement de 50 mètres de long bardé de 192 haut-parleurs et de 120 micros qui reproduit les conditions de vol en termes écoulement d’air (800 km/h) et de bruit (150 dB). A LIRE AUSSI Plongée dans l’écosystème acoustique du Mans, la ville où le son est d’or

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]