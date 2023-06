Comment réussir l'off-boarding et prendre soin des salariés qui s'en vont

«On-boarding, je connais le concept... C’est, en bon français, l’intégration des collaborateurs dans l’entreprise. Mais l’off-boarding, je sèche ! », glisse le cadre d’un grand groupe industriel. Si les théoriciens du management et des ressources humaines martèlent depuis longtemps l’importance de soigner l’arrivée de nouveaux salariés dans l’entreprise afin de les fidéliser, il est infiniment moins commun d’évoquer l’accompagnement de leur départ. Un tabou, presque, tant le mot rime parfois avec trahison ou rupture. «Attirer et fidéliser des collaborateurs représente un défi quotidien pour les entreprises. Il est donc primordial pour elles d’identifier et d’améliorer ce qui, dans la vie de l’organisation et son management, rebute les salariés ou motive leur départ. Cette démarche est essentielle pour retenir les autres», résume Jean-Étienne Joullié, enseignant chercheur en management et comportement organisationnel à l’EMLV, une école de commerce à Paris-la Défense.

