Comment redonner du pouvoir d’achat ? L’Autorité de la concurrence a des idées

L’Autorité de la concurrence veut apporter sa pierre aux débats sur le pouvoir d’achat. Son président Benoît Coeuré, nommé en janvier, assure que l'organisation se « montrera vigilante » aux possibles entorses à la concurrence « qui pourraient entretenir l’inflation ». Une enquête a déjà été lancée sur le prix des carburants en Corse. L’autorité s’était auto-saisie en décembre sur une éventuelle entente dans le stockage et l’approvisionnement des produits pétroliers sur l’île. Et début juillet, c'est une potentielle entente sur les prix entre Schneider, Legrand, Rexel et un autre distributeur d'équipements électriques qui fait l'objet d'une investigation.

Alors que le gouvernement doit présenter jeudi 7 juillet son projet de loi pour atténuer les effets de l’inflation pour les ménages et les entreprises, l’Autorité veut surtout contribuer à trouver des pistes complémentaires pour « rendre du pouvoir d’achat aux consommateurs » à plus long terme. Par le passé, elle a déjà rédigé plusieurs avis pour s’attaquer à des rentes établies. Plaidant pour la libéralisation des transports par autocar ou l’ouverture à la concurrence de la vente des pièces détachées automobiles, elle a vu certaines de ses propositions reprises ces dernières années par l’exécutif.

Revoir le mode de tarification des concessions d'autoroutes [...]