Comment profiter des 5,6 milliards de France 2030 pour la décarbonation de l’industrie

Pour concilier réindustrialisation, décarbonation de l’industrie et retour à une certaine rigueur budgétaire, le gouvernement s’est creusé les méninges. Les services de Bercy, Matignon et du ministère de la Transition écologique ont finalement une idée, soufflée très fort par Aditya Mittal, le directeur général du géant ArcelorMittal : les contrats pour différence (CFD). Une idée que le gouvernement a décidé de soumettre à tous les intéressés - industriels, investisseurs et économistes -, dans le cadre d’une consultation publique ouverte jusqu’en avril 2022. Le Premier ministre Jean Castex doit l'annoncer lors d’un déplacement chez ArcelorMittal Dunkerque (Nord) le 4 février.