Comment Onduline a piloté ses opérations dans le climat volatil de la pandémie

Leader mondial des systèmes de toiture légers, Onduline (1 500 salariés) possède neuf usines sur quatre continents et est présente dans plus de 100 pays grâce à ses 32 filiales commerciales. Avec la crise sanitaire, elle a entièrement revu le pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise pour s’adapter à un environnement mouvant.