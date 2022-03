Comment les réseaux électriques font face au défi de l’intégration des énergies renouvelables

C’est un chantier industriel méconnu. Dans l’ombre des controverses sur la production d’électricité, les réseaux électriques forment la « colonne vertébrale de la transition énergétique », et connaissent une « véritable révolution », assure la présidente du directoire d’Enedis, Marianne Laigneau. Avec l’augmentation des usages électriques, que la France relance ou non le nucléaire, comme l'a souhaité Emmanuel Macron à Belfort début février, « il faudra de toutes façons plus de renouvelables », tranche Gabriel Bareux, directeur R&D du gestionnaire Réseau de transport d’électricité (RTE).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]