Comment les patrons envisagent de soutenir les dépenses de carburant de leurs salariés

Beaucoup de chefs d’entreprise cherchent comment aider leurs salariés à faire face à l'explosion des coûts de transport de leurs salariés pour se rendre au travail. « On n'a pas le choix ! note Jean-Marc Oluski, président du Medef Hérault. Si un salarié vient vous dire qu’il ne peut plus continuer à travailler chez vous parce qu’il dépense 200 à 300 euros par mois d’essence, la prime de transport permettra de le soulager et de le garder. » Cette prime, que l'employeur peut verser à un salarié utilisant sa voiture pour venir travailler, a bénéficié d'un coup de pouce, cet été, dans le cadre de la loi "pouvoir d'achat": jusqu'ici non soumise à cotisation et impôt jusqu'à 200 euros, elle voit son plafond remonté à 400 euros.

