Comment les écoles d'ingénieurs tentent de prévenir les agressions sexuelles

Les chiffres ont plongé CentraleSupélec dans un état de sidération. Le 7 octobre 2021, l’association féministe Çapèse révélait les résultats d’une enquête interne sur les violences sexuelles. Sur 659 répondants parmi les 2 400 élèves de première et deuxième années interrogés, 51 femmes et 23 hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel, 46 femmes et 25 hommes d’une agression sexuelle et 20 femmes et 8 hommes d’un viol. Un constat qui a fait réagir jusqu’à la ministre de l’Enseignement supérieur de l’époque, Frédérique Vidal.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]