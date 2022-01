Comment les écoles d’ingénieurs enseignent la santé et la sécurité au travail

C’est un module d’une quinzaine d’heures, auquel assistent tous les élèves de première année de l'Ensiacet à Toulouse (Haute-Garonne), école d’ingénieurs spécialisée dans la chimie, le génie de procédés et le génie industriel. A travers cet enseignement, la promotion est sensibilisée aux risques de l’utilisation des produits chimiques dans différents secteurs d’activité, mais également aux réglementations et mesures de protection et de prévention.