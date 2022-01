Comment les difficultés d’approvisionnement motivent les entreprises à relocaliser leurs achats

© Patrick Brinksma - Unsplash Le coût du transport par conteneurs a fortement augmenté en 2021.

Le constat n’est plus une surprise. Les pénuries de matières premières et main-d’œuvre pèsent sur l’activité des entreprises. En fin d’année dernière, une large majorité des entreprises de l’automobile et de l’aéronautique, ainsi que des fabricants de biens d’équipement, rapportaient ne pas pouvoir produire plus à cause des difficultés d’approvisionnement.

Publiée mardi 11 décembre, l’étude sur les priorités des départements achats pour 2022 confirme l’étau dans lequel se trouvent beaucoup de sociétés. Menée entre novembre et décembre 2021 auprès de 893 professionnels, elle montre que près de 70% des directions achats sont confrontées à des pénuries. Et seules deux entreprises sur trois achètent autant à leurs fournisseurs qu’avant la crise. Face à cette situation, la relocalisation des achats apparaît de plus en plus comme un élément de réponse pour les responsables de ce métier.

Une volonté de relocalisation inédite

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]