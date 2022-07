Comment les datacenters d’OVHCloud et Orange s’adaptent aux vagues de chaleur

Les épisodes caniculaires éprouvent autant les organismes humains que les machines. Et les datacenters ne font pas exception. « Le chaud est notre ennemi », rappelle Jean-François Oberhauser, directeur du domaine datacenter d’Orange France. Alors, pour faire face aux vagues de chaleur, les gestionnaires et fabricants de centres de calcul s’organisent. L’objectif : conserver des températures de fonctionnement stables et peu élevées pour éviter une rupture des services, comme l’a vécu un datacenter londonien de Google Cloud le 19 juillet, affecté pendant plus de 24 heures.

Les approches varient selon l’emplacement, l'ancienneté et les fabricants des centres de données. A la méthode propriétaire d’OVHCloud, basée sur un refroidissement local des composants, s’oppose par exemple celle plus traditionnelle d’Orange. Et là encore, des subtilités persistent. « Nous n’avons pas les mêmes approches entre les anciennes et les nouvelles générations de datacenters », fait valoir Jean-François Oberhauser.

