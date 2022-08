Comment le verrier Arc se diversifie grâce au réemploi des emballages

L’échéance approche. A partir du 1er janvier 2023, tous les acteurs de la restauration rapide serviront leurs clients dans des contenants réemployables. La contrainte s’appliquera aux consommations sur place et aux restaurants disposant de plus de 20 places assises. Un changement impulsé par la loi Agec (antigaspillage et économie circulaire), avec pour but de réduire la consommation d’emballages à usage unique, au premier rang desquels ceux en plastique. Arc, le groupe verrier des Hauts-de-France spécialisé dans les arts de la table, y voit une opportunité. « C’est un nouveau marché à conquérir », reconnaît Gwenaelle L’Hénoret, vice-présidente marketing du groupe à propos des emballages en verre pour la restauration rapide. Citant l’essor du « food to go » et des réglementations (Agec, Egalim, Climat et résilience) dans l’évolution des comportements, la représentante estime le business considérable. « En 2021, la restauration rapide – les fast et healthy food - représentaient 22% du marché de la restauration française en valeur ».

Demande massive de vaisselle de la restauration rapide et collective

