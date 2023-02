Comment le projet Monitor veut digitaliser le fret ferroviaire

Souvent considéré comme le parent pauvre du ferroviaire, en termes d’innovations et d’investissements, le transport de marchandises est pourtant une solution pour réduire la place des poids lourds sur les routes et décarboner ce secteur. «Le fret ferroviaire est un peu la grande oubliée de ces cinquante dernières années, et c’est une des raisons pour lesquelles il a perdu autant de parts de marché, confie Lilian Leroux, président de Wabtec Transit & Freight Europe, à L’Usine Nouvelle. Le projet Monitor me plaît beaucoup car il concerne le transport de marchandises et c’est un projet français.»

Vendredi 17 février, l'industriel du ferroviaire Wabtec Corporation, Fret SNCF et la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône (RDT13) lancent officiellement à Arles (Bouches-du-Rhône) Monitor, le premier projet d’innovation de la coalition Fret Ferroviaire Français du Futur (4F) pour accélérer le développement de l'industrie du fret ferroviaire en Europe. En 2020, cette alliance avait présenté un plan de 15 milliards d’euros avec 30 propositions pour doubler la part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises. En 2021, le gouvernement avait repris cet objectif dans sa Stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire avec toujours l’objectif d’atteindre 18% de parts en 2030.

Une meilleure efficacité des trains

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]