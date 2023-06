Comment le nouveau président de Syntec Ingénierie compte attirer les jeunes talents

Changement de gouvernance à la tête de Syntec Ingénierie : Michel Kahan a officiellement pris ses fonctions de président du syndicat professionnel jeudi 8 juin. A 57 ans, le nouveau dirigeant de la fédération, également président de la société d’ingénierie Setec, souhaite poursuivre les chantiers amorcés par son prédécesseur, Pierre Verzat, président pendant deux mandats de deux ans. Chantiers auxquels il a également participé, en qualité de vice-président en charge de la stratégie et du climat.

«On a défini notre raison d’être sous la mandat de Pierre Verzat, détaille Michel Kahan. Avec l’accompagnement du conseil d’administration et les instances du syndicat, il a mis en place une charte sur le climat, une sur la mixité et une sur la déontologie.» La mise en place de chartes «permet de partager des bonnes pratiques, des indicateurs et aussi de mettre en mouvement la profession», se réjouit Christophe Longepierre, délégué général de Syntec Ingénierie.

Transition écologique et féminisation

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]