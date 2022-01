Comment le groupe Rocher met en musique son statut de société à mission

En 2019, la loi Pacte instaurait la possibilité d’inscrire la raison d’être dans les statuts d’une entreprise, et la qualité de société à mission. Cette dernière, qui implique de se doter d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux dont l’exécution est vérifiée par un organisme tiers indépendant, peine à séduire en France. Courant septembre 2021, entre 250 et 300 entreprises de ce type étaient répertoriées, selon un rapport du PDG du groupe Rocher, Bris Rocher, remis récemment au gouvernement.